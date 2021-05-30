В Москве на Нагатинской набережной автомобиль упал в воду

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Несколько человек пострадали в результате падения автомобиля в реку на Нагатинской набережной в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На Нагатинской набережной, 32, к. 1, автомобиль упал в реку, несколько человек пострадали. В настоящее время всех пострадавших достали на берег, их осматривают медики", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы, которые устанавливают причины произошедшего.