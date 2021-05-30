В московском метро запустили тематический поезд в честь 100-летия республики Коми

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Тематический поезд в честь 100-летия республики Коми запустили в московском метро. Поезд будет курсировать на Арбатско-Покровской линии метро, об этом сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Арбатско-Покровскую линию вышел тематический поезд в честь 100-летия республики Коми. Это уникальный шанс поймать кусочек зимы среди жаркого лета. Здесь столбы Маньпупунер, легенды гор Манарага, оленьи упряжки и много интересного о традициях республики", - говорится в сообщении.

Кроме того, в честь запуска поездка выпустили и лимитированные тематические "Тройки". Их можно приобрести в кассах центральных станций метро.