На mos.ru теперь можно продлить срок хранения книги без обращения в библиотеку

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Новый раздел появился в сервисе "Библиотеки Москвы" на портале mos.ru. Теперь горожане смогут продлить срок хранения книги без дополнительного обращения в библиотеку, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

"Если читатель не успевает приехать в библиотеку к назначенной дате, ему нужно больше времени, он может дополнительно продлить срок хранения книги. Для этого потребуется совершить несколько простых действий в сервисе "Библиотеки Москвы". Дожидаться подтверждения от библиотеки не нужно - продление произойдет автоматически", - приводятся в сообщении слова первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгения Козлова.

Срок возврата книг можно увеличить на 10 дней. Для этого в кабинете читателя потребуется перейти к разделу "Читаю сейчас", выбрать необходимое издание и нажать на кнопку "Продлить". Делать это разрешается не более двух раз.

"Чтобы пользоваться сервисом поиска и бронирования книг "Библиотеки Москвы", понадобится стандартная или полная учетная запись на mos.ru, а также единый читательский билет (ЕЧБ)", - говорится в сообщении.

Сервис для поиска и бронирования книг "Библиотеки Москвы" появился на портале mos.ru в апреле этого года. Он подключен к единой автоматизированной библиотечной информационной системе (АБИС) и позволяет искать и бронировать книги онлайн. За месяц с момента запуска сервиса с его помощью забронировали уже около 2 500 книг.