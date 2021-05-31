В государственных ветклиниках Москвы временно изменят цену на комплексную УЗИ-диагностику

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Цену на комплексную УЗИ-диагностику временно снизят в государственных ветеринарных клиниках Москвы с 1 июня по 31 июля. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что речь идет об УЗИ трех систем по цене исследования одной. Можно будет проверить органы пищеварения, мочевыделительной и репродуктивной системы питомца за 981 рубль. Как отмечают ветеринары, УЗИ-диагностика безболезненна и безопасна для животного. Исследование занимает около 40 минут.

По мнению начальника Центра лучевой диагностики и биотерапии на станции по борьбе с болезнями животных САО Дмитрия Кузнецова, проводить комплексную диагностику следует хотя бы раз в год, так как на ранних стадиях многие заболевания протекают бессимптомно.

В акции участвуют 18 ветеринарных клиник столицы. Записаться на прием можно в мобильном приложении "Госуслуги Москвы", на mos.ru или по телефону: +7 (495) 612-04-25.