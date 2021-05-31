В Московском зоопарке появится мультимедийное пространство

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Новое мультимедиапространство с шоу "Четыре измерения дикой природы" откроется в Московском зоопарке 3 июня. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба зоосада.

"3 июня в 15 часов в Московском зоопарке открывается новое мультимедиапространство с шоу "Четыре измерения дикой природы". Тысяча квадратных метров высоких технологий. Видео максимального разрешения и полный эффект присутствия. В трех пространствах павильона "Зоодепо" на грандиозных полотнах высокого разрешения с использованием новейших технологий дополненной реальности оживает таинственный и недоступный мир диких животных планеты Земля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в новом высокотехнологичном пространстве в течение лета будут также проходить научно-популярные лекции, концерты и эксперименты для юных посетителей зоопарка.

"В первом зале посетители станут участниками подводной одиссеи, визуально не уступающей лучшим мировым океанариумам. Второй зал - царство диких животных, населяющих самые красивые места земли от джунглей Амазонки до Арктических снежных просторов. Третий зал поможет воспарить над землей, чтобы увидеть ее неповторимую красоту с высоты птичьего полета. <…> Но именно благодаря четвертой стихии появилась возможность окунуться в жизнь диких животных в их естественной среде, не покидая центра мегаполиса. Имя этой стихии - высокие технологии", - добавляется в материале.