Московские студенты стали лучшими на соревнованиях реставраторов в рамках WorldSkills

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Студенты из Москвы заняли призовые места на соревнованиях реставраторов в рамках чемпионата WorldSkills, он проходил в течение трех дней. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Студенты из Москвы стали лучшими на национальном чемпионате WorldSkills в номинации "Реставрация произведений из дерева". Победу одержал Руслан Рустамов, учащийся колледжа "26 кадр". Третье место занял Антон Шишов, воспитанник колледжа "Столица", - говорится в сообщении.

В финале соревнований, помимо московских студентов, приняли участие молодые реставраторы из Татарстана, Орловской области, Красноярского края, Иркутской области, Московской области. На протяжении трех дней конкурсанты выполняли непростое задание - реставрировали киот, показывая при этом навыки атрибуции исторического предмета, демонтажа, восстановления утрат, фанеровки, а также снятия загрязнений и отделки. В разработке задания участвовали сотрудники отдела реставрации дерева Государственного научно-исследовательского института реставрации.

"Ни одна отрасль, в том числе и реставрационная, не обходится без привлечения молодых специалистов. Мы поддерживаем студентов колледжей и вузов и рады успехам молодых реставраторов на таких престижных конкурсах, как соревнования чемпионата WorldSkills Russia. Мы видим высокий уровень профессиональных компетенций специалистов, которых готовят наши учебные заведения", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова.

Он также отметил, что важнейший итог конкурса - возможность обменяться лучшими практиками и реставрационным опытом. Для участников и экспертов соревнования столичный департамент культурного наследия провел встречи с архитекторами, ведущими специалистами проектов реставрации павильонов ВДНХ.

"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) - самое престижное и масштабное соревнование по профессиональному мастерству.