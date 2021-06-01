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Пандемия COVID-19

Порядка 5 тыс. волонтеров присоединились к движению "Помощники вакцинации" в Москве

Волонтеры помогают на пунктах вакцинации в ГУМе и "Депо": встречают желающих сделать прививки, помогают в навигации по площадке, заполняют документы

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Порядка 5 тыс. человек присоединились к новому волонтерскому движению в столице, помогая в пунктах вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила в интервью ТАСС председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

"Безусловно, мы откликаемся и на ту эпидобстановку, которая у нас в городе. Сейчас у нас есть новое направление "Помощники вакцинации". На сегодняшний день наши волонтеры помогают на пунктах вакцинации в ГУМе и "Депо". Всего у нас таких волонтеров вакцинации порядка 5 тыс.", - сказала она.

Так, в ГУМе волонтеры встречают всех желающих сделать прививки, помогают в навигации по площадке, заполняют документы.

Драгунова также рассказала, что после завершения еще одной связанной с пандемией акции - "Мы вместе" - в Москве открылся клуб с таким же названием. Он работает по таким направлениям, как помощь в чрезвычайных ситуациях, психологическая помощь, а также "Волонтеры-медики" и "Мы вместе с заботой". Волонтеры приносят продукты, гуляют с собаками, покупают корм животным, общаются с пожилыми людьми.

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РоссияПандемия COVID-19
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