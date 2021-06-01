В метро Москвы запустили тематический поезд, посвященный детской безопасности

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Тематический поезд московского метрополитена "Безопасность детства" запущен во вторник в электродепо "Красная Пресня" и будет курсировать по Арбатско-Покровской линии метро. Акция приурочена к Международному дню защиты детей.

"Для нас для всех, для многих москвичей сегодня праздник - День защиты детей. Московский транспорт, правительство Москвы не могли остаться в стороне от этого замечательного события <...>, мы вместе с Анной Юрьевной [Кузнецовой - уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка] подготовили поезд, который впервые за всю историю метро начнет курсировать на Арбатско-Покровской линии", - сказал журналистам заммэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

В поезде в доступной форме представлена информация о правилах безопасности для несовершеннолетних и родителей. "Мы постарались вместе с Анной Юрьевной, вместе с ее командой, сделать так, чтобы поезд говорил понятным языком с детьми", - сказал он.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова отметила, что, в частности, для детей в поезде представлена информация о безопасности на дороге, на воде и в незнакомом месте. "Родители отметили еще такую интересную опцию, что, когда едешь в таком вагоне, детям не нужно планшет доставать. Дети читают надписи, интересуются, смотрят по сторонам", - добавила она.

Ликсутов сообщил, что каждый день в московском транспорте дети делают порядка 600 тыс. поездок. "В метро еще введена система распознавания лиц, как вы знаете, на всех станциях, которая уже позволила найти 26 детей, которые потерялись, не смогли найти дорогу либо отстали от взрослых", - добавил он.

Всероссийская акция "Безопасность детства" проводится с 2018 года и в настоящее время охватывает все субъекты РФ. Она нацелена на профилактику детского травматизма, предотвращение несчастных случаев с несовершеннолетними, увлечение детей спортом и творчеством.