Мусороперерабатывающий завод "Хартия" перенесут за пределы Москвы

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Мусороперерабатывающий завод "Хартия" будет перенесен за пределы Москвы по просьбе горожан. Об этом во вторник сообщили во вторник в пресс-службе Москомархитектуры.

Территория будущей застройки расположена на северо-востоке столицы в промышленной зоне между Путевым проездом, Алтуфьевским шоссе и Поморской улицей, вблизи ж/д станция "Дегунино".

"По многочисленным просьбам горожан мусороперерабатывающий завод будет вынесен за пределы города. На последующих этапах планируются работы по рекультивации земли, что сделает территорию безопасной и приспособленной для размещения жилых и социальных объектов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что редевелопмент промышленных зон - одно из важных направлений по благоустройству столицы. "Кроме того, крупные предприятия и производства необходимо выносить за пределы города, как можно дальше от жилого массива. Проект предусматривает создание современного квартала с социальными объектами и общественно-деловым центром, а также двух детских садов с бассейном на 425 мест и школой на 950 учеников", - рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Проектом планировки территории предусматривается развитие транспортной инфраструктуры: будет произведена реконструкция Поморской улицы, реконструкция участка проектируемого проезда № 2176 и реконструкция Поморского проезда. Через железнодорожные пути к промзоне "Медведково" построят наземный пешеходный переход. Также предусмотрено размещение бытовых и торговых объектов на первых этажах жилого квартала.

В целях развития инженерно-технического обеспечения территории предусматривается строительство и реконструкция инженерных коммуникаций и объектов.