Число многодетных семей в Москве выросло почти в 2,5 раза за 10 лет

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Число многодетных семей в Москве превысило 180 тыс., это почти в 2,5 раза больше, чем 10 лет назад. Кроме того, в городе стало в четыре раза меньше детей-сирот, которые воспитываются в детских домах, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В Москве более 180 тыс. многодетных семей. Их количество за 10 лет выросло почти в 2,5 раза. В городе действует целый комплекс мер социальной поддержки многодетных семей, включая компенсацию приобретения школьной формы, оплаты услуг ЖКХ, покупки детских товаров, роста стоимости продуктов и стоимости жизни. С 1 января этого года все выплаты семьям с детьми были проиндексированы. Помимо денежных выплат, многодетные семьи дополнительно получают различные льготы за счет регионального бюджета", - сказала Ракова.

В их числе, по словам Раковой, бесплатное посещение детского сада, бесплатные или льготные билеты на посещение учреждений культуры и спорта, право на бесплатную парковку автомобиля, налоговые льготы. Кроме того, многодетные семьи могут обратиться за адресной социальной помощью.

Заммэра также добавила, что Москве удалось добиться серьезного результата, уменьшив в четыре раза число детей-сирот, воспитывающихся в детских домах. Сегодня 93% детей без родителей воспитываются в семьях. В столице реализуется пилотный проект по имущественной поддержке семей, принявших на воспитание детей старшего возраста или детей-инвалидов. Приемным семьям предоставляются жилые помещения при условии исполнения обязанностей по воспитанию пяти и более детей-сирот.

"Заявители, предоставившие полный пакет документов, обязательно проходят психологическую диагностику и проверку на соответствие целому ряду требований. Кроме того, с прошлого года в Москве заработал интерактивный портал "Моя новая семья", где собрана вся информация для тех, кому небезразлична жизнь детей, лишившихся родительской заботы. Здесь будущие приемные родители и опекуны могут узнать больше о формах семейного устройства детей, с помощью удобной карты легко найти адреса и график работы органов опеки и попечительства, а также школ приемных родителей", - уточнила Ракова.