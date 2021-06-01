В Москве присвоили названия 19 площадям, улицам и скверам

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Девятнадцать безымянных площадей, улиц и скверов столицы получили новые наименования. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Порядка двух десятков безымянных скверов, площадей, улиц и "номерных" проектируемых проездов получили свои наименования. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Так, наименования получили пять скверов: Героев-Нефтяников и Люблинский на юго-востоке Москвы, Московского метро, расположенный около станции метро "Сокольники", Московских энергетиков - расположен перед центральным клиентским офисом ПАО "Россети Московский регион", Борец - расположен рядом с одноименной спортивной школой на западе столицы.

Также, в районе Щукино появится площадь Академика Вершиловой. Площади в Даниловском районе присвоено имя знаменитого хоккеиста Валерия Харламова. Также площадь Крестовниковых появится в районе Бирюлево Восточное в память о купеческой династии Крестовниковых, владевшей усадьбой в деревне Загорье, а площадь в честь купца Константина Мазурина появится в районе Измайлово Восточное.

Кроме этого, девять безымянных улиц Москвы получили наименования, в том числе в память о Герое Советского Союза, главном маршале бронетанковых войск Петре Ротмистрове, враче-гигиенисте Федоре Эрисмане и об олимпийском чемпионе и чемпионе Европы, футболисте Игоре Нетто.