Приемными при бизнес-омбудсмене Москвы планируется охватить все округа столицы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Общественные приемные при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Москве планируется открыть до конца года во всех административных округах столицы, в данный момент они отсутствуют в трех округах. Об этом сообщила в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) бизнес-омбудсмен столицы Татьяна Минеева.

"Я поставила KPI (ключевой показатель эффективности) своей команде, что до конца года должно быть открыто 50 общественных приемных. Сейчас их 24. Моя задача, чтобы к этому сроку приемные были во всех административных округах. Пока у нас не охвачены Восточный административный округ, Северо-Западный административный округ и Зеленоградский административный округ", - сказала Минеева.

По ее словам, наряду с территориальным фактором необходимо учитывать и новый вектор - формирование специализированных общественных приемных. Например, по внешнеэкономической деятельности, по вопросам банкротства, по вопросам нарушений и преступлений в сфере экономической деятельности, а также отраслевых приемных - по транспорту и грузоперевозкам и так далее.

"Такие приемные уже стали узнаваемым инструментом в бизнес-сообществе. Также этот подход позволяет лучше выявлять системные проблемы в законодательстве, регулирующем предпринимательскую деятельность, и пути их решения", - добавила Минеева.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.