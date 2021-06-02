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На Горьковском направлении движение поездов временно затруднено из-за остановки поезда

Это произошло около станции "Нижегородская"

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Движение по Горьковскому направлению Московской железной дороги временно затруднено из-за остановки поездка около станции "Нижегородская". Об этом сообщается на официальной странице Центральной пригородной пассажирской компании в Twitter.

"На Горьковском направлении затруднено движение из-за остановки поезда по техническим причинам около станции Нижегородская в сторону Москвы, он будет убран вспомогательным локомотивом. Пожалуйста, следите за объявлениями", - говорится в сообщении.

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