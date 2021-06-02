В парках Москвы пройдут летние фотовыставки

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Ряд бесплатных летних фотовыставок состоятся в парках Москвы. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

"Совместить культурный досуг и прогулки на свежем воздухе стало проще. В течение всего лета на территории парков, подведомственных столичному департаменту культуры, будут проводиться бесплатные тематические фотовыставки. Посетители увидят суровые пейзажи Магаданской области, снимки коллекционных монет, фотографические копии гравюр XIX века и многое другое", - говорится в сообщении.

Так, в ландшафтном парке "Митино" до 30 июня открытка выставка "Археологическое наследие Москвы". Столичный департамент культурного наследия подготовил специальную экспозицию, в которую вошли фотографии артефактов, найденные во время археологических раскопок и исследований в историческом центре Москвы - Китай-городе и Замоскворечье. На снимках изображены фрагменты глиняной и фарфоровой посуды, печных изразцов, элементы кожаной обуви и женских украшений, старинные монеты и другие находки. Выставочные стенды находятся на археологической площади парка.

"Сад имени Баумана до 30 июня предлагает посетить фотовыставку "Сказки в стиле великих художников". Благодаря ей можно лучше узнать мир искусства через сюжеты любимых сказок. Например, увидеть снимки иллюстраций к сказке "Три поросенка" в стиле Василия Кандинского или к "Дюймовочке" в стиле Марка Шагала", - говорится в сообщении.

Также до конца июня увидеть экспозицию можно в парке у Джамгаровского пруда, стенды находятся справа от главного входа. Кроме того, с 5 июня по 5 июля эта выставка будет работать в усадьбе Воронцово, с 1 июля до 31 августа - в сквере по Олонецкому проезду, а с 27 июля по 15 августа - в парке "Сокольники".

"А в парке у Джамгаровского пруда с 1 июля откроется выставка "Драгоценный мир живой природы". Она познакомит посетителей зоны отдыха с фотографиями коллекционных монет, на которых изображены исчезающие виды животных. Увидеть экспозицию можно будет до конца июля, выставочные стенды разместят у главного входа в парк (возле круглой деревянной сцены)", - говорится в сообщении.