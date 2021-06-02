Более 1 тыс. мигрантов незаконно зарегистрировали в двух хостелах Москвы

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Более тысячи мигрантов были незаконно поставлены на учет в двух хостелах в центре столицы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Неизвестные незаконно поставили на миграционный учет в хостеле на улице Радио 173 иностранных гражданина. А в другом хостеле, в Елоховском проезде, аналогичным образом поставлено на учет 854 мигранта", - рассказал собеседник агентства.

Полиция начала проверку по обоим случаям.

Ранее сообщалось, что столичные правоохранители обнаружили три хостела, где также были поставлены на фиктивный учет около 600 мигрантов.