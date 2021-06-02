В Москве до середины ноября отремонтируют пять набережных

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Ремонт пяти набережных проведут в Москве до середины ноября. Специалисты обновят швы гранитной облицовки, сообщил в среду заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В настоящее время ремонт ведется на Бережковской набережной и набережной Тараса Шевченко, в ближайшее время приступим к работам на Лужнецкой набережной. Пречистенская и Кремлевская набережные, всего отремонтируем более 240 тыс. погонных м швов", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра пояснил, что расшивка швов набережных проводится раз в пять лет. "Такой ремонт необходим для увеличения срока эксплуатации сооружений, ведь со временем материал швов разрушается, чаще всего из-за того, что в них начинает расти трава. Разрушения могут привести к смещению гранитных плит и даже к их выпадению", - сказал он.

Глава комплекса городского хозяйства также отметил, что ремонт швов начинается с пескоструйной очистки камня, затем специалисты приступают непосредственно к расшивке. Швы между плитами очищают от старого наполнителя, промывают, после чего заполняют полимерцементным материалом и затирают специальным водонепроницаемым раствором.

"Для горожан проведение этих работ практически незаметно, ведь никаких перекрытий такой ремонт не требует. Строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок", - заключил Бирюков.