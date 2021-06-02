Лучшего джигита России определят на соревнованиях в Москве

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Кремлевская школа верховой езды проведет соревнования на Кубок России по джигитовке 5 июня на ВДНХ. Об этом сообщили ТАСС в среду в дирекции Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

"5 июня впервые на историческом Выводном круге ВДНХ состоятся соревнования на Кубок России по джигитовке. Организатором мероприятия выступает партнер фестиваля - Кремлевская школа верховой езды", - сообщили в дирекции.

Там рассказали, что во всероссийских спортивных соревнованиях по джигитовке примут участие более 25 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, а также всадники команды Кремлевской школы верховой езды и военнослужащие Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка.

"Спортивное мероприятие направлено на развитие военно-прикладных видов конного спорта и сохранение национальных традиций искусства верховой езды", - отметили организаторы.

Джигитовка - дисциплина конного спорта, в которой первенство определяется по оцененному в баллах лучшему исполнению индивидуальных спортивных "боевых" приемов при условии ограничения времени на их выполнение. Джигитовка направлена на развитие у спортсмена ловкости, смелости, отваги, высокого мастерства владения лошадью.

Наибольшей сложностью отличается раздел "Специальная джигитовка", где участники соревнуются в мастерстве владения пикой, шашкой, в стрельбе из лука и пистолета, а также метании ножа.