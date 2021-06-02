Центр биатлона "Новая звезда" в Москве планируется открыть в августе

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Открытие центра биатлона "Новая звезда" запланировано на август 2021 года, общая площадь здания составила 8,8 тыс. кв. м. Об этом сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин, который осмотрел в среду место строительства объекта в Митино.

"Тут будет школа биатлона, тренировки. Здесь будет хорошо тренироваться. <...> Открытие Центра биатлона "Новая звезда" в Митино запланировано на август 2021 года", - сказал Собянин.

Он также обещал рассмотреть возможность совместного проекта с Московской областью по созданию трассы для биатлонистов рядом с центром.

Согласно предоставленным материалам, новый спорткомплекс предназначен для проведения круглогодичной спортивной подготовки по биатлону, гандболу, лыжным гонкам и спортивному ориентированию.

В здании общей площадью 8,8 тыс. кв. м оборудованы: стрелковый тир (первый в Москве) 24х60 м - 4 стрелковые галереи на 50 м (на 2 стрелковых места каждая) для стрельбы из спортивного длинноствольного огнестрельного малокалиберного оружия с нарезным стволом (калибр - 5,6 мм) и спортивного пневматического оружия (калибр - 4,5 мм, мощность - до 7,5 Дж); тренажерный зал с универсальным оборудованием для проработки всех групп мышц, кардиозоной и зоной свободных весов, оснащенной полным рядом гантелей и штангами олимпийского класса; универсальный игровой зал, разделенный на две игровые площадки, что позволит проводить комбинированные тренировки по различным видам спорта (теннис, мини-футбол, волейбол, бадминтон, ОФП).