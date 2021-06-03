Врачи в Москве начнут применять ИИ для выявления остеопороза и ишемической болезни сердца

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Московским врачам до конца 2021 года станут доступны алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) для распознавания еще девяти направлений исследований, в том числе в июне новая технология поможет выявлять остеопороз и ишемическую болезнь сердца. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Появление в столичных медорганизациях сервисов на основе ИИ по новым направлениям - результат планомерного развития единой цифровой платформы здравоохранения. Сейчас технологии в рамках московского эксперимента помогают анализировать четыре вида исследований. До конца 2021 года мы планируем предложить врачам новые инструменты, которые облегчат их работу. Так, медикам будут доступны алгоритмы для обработки еще девяти новых направлений исследований", - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, чьи слова приводятся в сообщении.

ИИ начнут применять для анализа КТ/ НДКТ органов грудной клетки, чтобы обнаружить эмфизему легких, аневризму грудного отдела аорты и легочную гипертензию, КТ и МРТ головного мозга для диагностики инсультов, злокачественных новообразований, рассеянного склероза, болезни Альцгеймера, МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника для обнаружения грыж, протрузий, стеноза, рентгенографии опорно-двигательного аппарата для диагностики артроза, плоскостопия, переломов конечностей и позвонков, а также снимков грудной клетки на КТ/НДКТ для диагностики остеопороза и признаков ишемической болезни сердца. Сервисы для анализа последних двух направлений появятся в столичных клиниках в июне.

"Важно, что мы открыто привлекаем инновации: не сами разрабатываем системы компьютерного зрения, а приглашаем разработчиков, интегрируем эти решения с единой цифровой платформой, проверяем точность сервисов, и только лучшие из них мы внедряем в ежедневную практику всей сети", - отметила Ракова.

Использовать инновационные методы для анализа медицинских снимков в Москве начали в 2020 году.