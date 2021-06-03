Порядка 350 животных в год оставляют в зоогостиницах Москвы

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Жители Москвы на время отпусков могут оставить своего домашнего питомца в одной из гостиниц для животных. Всего за год в таких местах остаются около 350 животных, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комитета ветеринарии.

"Лето - период отпусков, а значит и пора довольно длительных путешествий. Не у всех владельцев домашних животных есть возможность взять своего питомца с собой на отдых. <…> В столице работают две зоогостиницы, одна функционирует на базе Московской станции по борьбе с болезнями животных, вторая - на базе станции Юго-Западного округа. Порядка 350 питомцев живут в гостиницах за год", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что зоогостиницы оборудованы просторными вольерами для собак и кошек. Несмотря на то, что учреждения специализированы на размещение данных питомцев, постояльцами в разное время были хомяки, морские свинки, шиншиллы и еноты. За животными ухаживают профессионалы, по желанию владельцам ежедневно предоставляется фотоотчет о жизни питомца. Во время содержания животного в гостинице можно пользоваться услугами ветеринарных специалистов и грумера.

Для приема в гостиницу животному необходим ветеринарный паспорт. Кроме того, питомец должен быть вакцинирован против бешенства, а также против вирусных заболеваний согласно видовой принадлежности. Так, собаки должны быть привиты против чумы плотоядных, парвовирусного энтерита, аденовирусной инфекции, парагриппа и лептоспироза, кошки - против ринотрахеита, калицивирусной инфекции и панлейкопении. Отметки о вакцинации должны содержаться в паспорте домашнего животного.

"Прежде чем стать постояльцем, питомец в обязательном порядке проходит полный клинический осмотр. Если поступающее животное страдает хроническими заболеваниями, то прием такого питомца согласуется заранее. При этом владелец приносит подробные назначения, выписанные врачом с печатью клиники и необходимые лекарства в достаточном количестве. Также напоминаем, что владелец должен обеспечить животное необходимыми средствами ухода и кормом на весь период содержания", - добавили в пресс-службе.