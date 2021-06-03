Более 170 мероприятий провели за четыре месяца в арендованных на портале mos.ru помещениях

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Более 170 мероприятий прошло в культурных учреждениях Москвы, арендованных с помощью сервиса "Вместе с культурой" на портале mos.ru, который был запущен в феврале 2021 года. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

"Сервис "Вместе с культурой" на mos.ru - инструмент, который помогает жителям города найти удобное место для организации персональной выставки, кинопоказа, торжественного мероприятия, тренинга или мастер-класса. За время работы сервиса на арендованных площадках состоялось более 170 разных мероприятий, а в ближайший месяц пройдет еще 20", - приводятся в сообщении слова первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгения Козлова.

Отмечается, что чаще всего популярностью пользовались площадки в библиотеках Центрального, Северного и Зеленоградского округов, центре культуры "Меридиан", домах культуры "Берендей" и "Заречье", библиотеке искусств имени А. П. Боголюбова и музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино".

Сервис "Вместе с культурой" появился на mos.ru в феврале, здесь можно найти и арендовать помещения в городских учреждениях культуры для проведения частных мероприятий. Как рассказали в департаменте информационных технологий, сервис предлагает в аренду более 490 площадок.