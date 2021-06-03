Открытие мультимедийного пространства в Московском зоопарке состоится 10 июня

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Открытие нового мультимедийного пространства с шоу "Четыре измерения дикой природы" в Московском зоопарке переносится на 10 июня по техническим причинам. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе зоосада.

"Открытие выставки переносится на 10 июня по техническим причинам", - сказал собеседник агентства.

Ранее столичный зоопарк анонсировал, что 3 июня в Московском зоопарке откроется новое мультимедийное пространство с шоу "Четыре измерения дикой природы". В трех пространствах павильона "Зоодепо" на полотнах высокого разрешения с использованием новейших технологий дополненной реальности оживет мир диких животных планеты Земля.