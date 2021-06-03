В Москве Северный речной вокзал принял более 60 тыс. пассажиров с начала навигации

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Северный речной вокзал в Москве принял более 60 тыс. пассажиров с начала навигации. Основной трафик приходится на прогулочные маршруты, сообщила в четверг пресс-служба заммэра Москвы Петра Бирюкова.

"По информации диспетчерской службы Северного речного вокзала, за период с 24 апреля было отмечено около 1 500 подходов судов круизных и прогулочных направлений, пассажиропоток составил более 60 тыс. человек. Основной трафик приходится на прогулочные маршруты - в выходные дни каждый час отправляется по пять теплоходов. В зоне ответственности диспетчерской находятся 17 причалов, из них 11 предназначены для швартовки круизного флота, остальные - для стоянки прогулочных судов", - приводятся в сообщении слова заммэра.

"В рамках масштабного преображения Северного речного вокзала специалисты комплекса городского хозяйства полностью перестроили все причалы, их инженерию и павильоны досмотра, - рассказал Бирюков. - В кратчайшие сроки были проведены сложнейшие работы по углублению и укреплению дна, капитальный ремонт подпорной стенки причалов и лестничных сходов, прокладка кабельной канализации, трубопровода водоснабжения судов".

По его словам, обновленные причалы могут одновременно принять 34 судна: 19 крупных круизных лайнеров и 15 прогулочных судов. Безопасное движение флота в акватории вокзала обеспечивают дежурные диспетчерской ГБУ "Гормост". Они расставляют суда по местам стоянки с учетом их технических характеристик, осадки и глубины причалов, организовывают отшвартовку и своевременное отправление.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в рамках реконструкции причалов была создана система электроснабжения для подключения находящихся на стоянке судов. Это позволило отказаться от использования дизельных двигателей во время стоянки. Одновременно электроэнергию могут получать 24 судна. На причалах Северного речного вокзала налажена и система берегового водоснабжения. Установлены 10 заправочных точек, к которым суда подключаются с помощью гидрантов и пополняют запасы питьевой воды.