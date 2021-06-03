Спорткомплекс с ледовыми аренами построили на северо-западе Москвы

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Спортивный комплекс с ледовыми аренами и центром художественной гимнастики ввели в эксплуатацию в районе Покровское-Стрешнево на северо-западе столицы. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

"В новом спорткомплексе общей площадью около 32,7 тыс. кв. м размещается несколько функциональных блоков: подземная автостоянка на 90 мест, пятиэтажный центр с аренами и помещениями для занятий художественной гимнастикой, пятиэтажный корпус с ледовыми аренами и трехэтажный корпус с помещениями федерации автомобильного спорта и залами для фехтования", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

Он отметил, что центр художественной гимнастики предназначен для тренировочных занятий и соревнований местного уровня. В его состав входят универсальный, хореографический и тренажерный залы, фитнес-центр с оздоровительным бассейном, а также залы художественной гимнастики и групповых занятий.

По его словам, на двух ледовых аренах будут тренироваться хоккеисты и фигуристы. Кроме того, в центре будут работать представители федерации автомобильного спорта, а также в здании размещены залы для фехтования на три и девять дорожек.

Левкин сказал, что за первые пять месяцев 2021 года в Москве ввели 22 объекта социальной инфраструктуры.