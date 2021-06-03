Капитальный ремонт проведут в травматологическом корпусе больницы им. Пирогова в Москве

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Травматологический корпус городской клинической больницы № 1 имени Н. И. Пирогова капитально отремонтируют в Москве. Все работы планируют завершить до конца 2022 года, сообщили в четверг в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Площадь объекта - более 16 тыс. кв. м. Уже идет демонтаж потолков, напольного покрытия, перегородок, стен, коробов, дверей, систем освещения и электрооборудования, холодного и горячего водоснабжения, сантехнических приборов, санфаянса", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Алексея Сапсая.

По его словам, травматологический корпус также оснастят современным высокотехнологичным оборудованием, в том числе установят рентген-аппараты.

Главный врач больницы Алексей Свет отметил, что это знаковое событие для больницы, которой в следующем году исполнится 220 лет. "После ремонта у нас появится современный многофункциональный клинический корпус с новейшим оборудованием и комфортными условиями для врачей и пациентов, которые соответствуют самым высоким мировым стандартам. Надеемся, что в скором времени преобразятся и другие корпуса первой Градской, что позволит нам еще лучше, качественнее и квалифицированнее лечить наших пациентов", - добавил Свет.

Кроме этого, в ходе капитального ремонта обновят фасад и кровлю здания, заменят инженерные системы, четыре существующих лифта и дополнительно установят три новых. Прилегающая территория будет благоустроена. Ремонтные работы планируют завершить до конца 2022 года. Семиэтажное здание корпуса 1985 года постройки находится по адресу: Ленинский проспект, дом 10, корпус 7.