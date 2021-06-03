Собянин заявил, что власти Москвы стремятся создать город, из которого не хочется уезжать

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Власти Москвы стремятся создать из столицы город любви, из которого жителям не хотелось бы уезжать, заявил в четверг мэр Сергей Собянин в ходе сессии Петербургского международного экономического форума.

Он отметил, что определенный показатель качества жизни города - это соотношение числа жителей, которые стремятся уехать, и тех, кто собирается остаться. "Это формирует другую парадигму города, уже не город каких-то отдельных услуг, какие-то общие эмоции, это город, который мы любим или не любим <...>", - сказал он.