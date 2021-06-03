Разметку постоянных велодорожек обновили на 69 улицах Москвы

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Обновление велодорожек вдоль проезжей части завершили в Москве, всего обновили разметку 69 постоянных велодорожек. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Отличная новость во Всемирный день велосипеда: наши специалисты завершили обновление велодорожек вдоль проезжей части. Всего обновили разметку постоянных велодорожек на 69 улицах столицы", - говорится в публикации.

Велодорожки отделяются от проезжей части двумя параллельными линиями с диагоналями внутри. В местах повышенной опасности наносится противоскользящее покрытие красного цвета. Разметка выполняется долговечными пластичными материалами.

"В этом году с начала сезона услугами городских велопрокатов воспользовались уже более 1,4 млн раз. Мы поддерживаем выбор жителей в пользу самого экологически чистого городского транспорта и помогаем нашим коллегам из дептранса развивать необходимую инфраструктуру: создаем новые велодорожки и обновляем уже существующие, устанавливаем станции велопроката, летом наносим временные оранжевые велополосы. Больше полос - больше вариантов велопутешествий по городу", - отметили в комплексе городского хозяйства.