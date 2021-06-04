Выставка фотографий редких животных откроется в московском метро накануне Дня эколога

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Выставка фотографий редких животных откроется в Москве на станции метро "Выставочная" в пятницу, накануне Дня эколога, и продлится до 14 июня. Об этом сообщает пресс-служба Росзаповедцентра Минприроды России.

"Экспозиция из 30 фотографий посвящена редким видам животных, обитающим в дикой природе на особо охраняемых природных территориях страны. В рамках фотовыставки в столичном метро "поселятся" амурский тигр, белый медведь, переднеазиатский леопард, снежный барс, дальневосточный леопард, стерх (белый журавль), сайгак, дзерен (зобастая антилопа), аргали (алтайский горный баран), зубр, лошадь Пржевальского, а также два вида китов - серый и гренландский. Все эти виды находятся под особой охраной Минприроды России, поскольку численность их популяций угрожающе мала. Часть фотографий, вошедших в состав выставки, экспонируется впервые", - говорится в сообщении.

Деятельность по сохранению тринадцати животных Минприроды России ведет в рамках федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экотуризма" национального проекта "Экология". Он предполагает мероприятия по восстановлению численности видов, формирование правовой базы, а также инициативу "Бизнес и биоразнообразие", направленную на вовлечение коммерческих организаций в работу по сохранению редких животных.