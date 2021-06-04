В Московских вузах началась вакцинация от коронавируса

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС. Вакцинация от коронавируса началась в московских вузах. На данный момент пункты вакцинации доступны в 21 учебном учреждении, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"Мы очень хотим, чтобы пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции было удобно и комфортно как можно большему числу людей. Для этого мы регулярно обновляем список пунктов вакцинации, выездные бригады принимают жителей в популярных общественных местах. Спрос мы видим в том числе среди студентов, которые хотели бы, но еще не сделали прививку в силу занятости. Поэтому возможность организовать вакцинацию от COVID-19 прямо на своей территории мы решили предоставить столичным вузам", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Она добавила, что из 100 государственных и частных высших учебных заведений, которым направили соответствующее предложение, пока откликнулось 21, практически со всеми из них уже начали взаимодействие - например, это Московский государственный лингвистический университет, Московский физико-технический институт, Школа-студия МХАТ, Российский университет дружбы народов, Московский городской педагогический университет, Московский государственный институт международных отношений и другие. В Государственном университете управления вакцинация уже началась.

"Также выездная вакцинация будет проходить в Московском государственном университете технологий и управления, Национальном исследовательском университете "МЭИ", Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма, Российском государственном университете нефти и газа имени И. М. Губкина, медицинском университете имени Н. И. Пирогова, Российской таможенной академии, Российском новом университете и Международном юридическом институте", - говорится в сообщении.

В Москве проходит массовая вакцинация от COVID-19. По предварительной записи бесплатно сделать прививку от коронавирусной инфекции может любой желающий старше 18 лет в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах "Здоровая Москва". График их работы опубликован на mos.ru. Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках. Сама вакцина бесплатна, оплатить нужно только услуги клиники по ее введению.