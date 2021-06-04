Врачи отправили на дообследование 40% прошедших проверку в павильонах "Здоровая Москва"

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Около 70 тыс. человек уже проверили состояние своего здоровья в павильонах "Здоровая Москва", 40% из них отправлены на дополнительные обследования. Об этом ТАСС сообщил руководитель Дирекции по координации деятельности медицинских организаций столичного департамента здравоохранения Алексей Безымянный.

Для повышения удобства обследований в популярных парках, скверах и зонах отдыха столицы с 11 мая заработали павильоны "Здоровая Москва". Ежедневно с 08:00 до 20:00 здесь можно пройти больше 10 исследований всего за один час.

"Исследования подобраны ведущими врачами Москвы с целью диагностировать самые распространенные заболевания на бессимптомной стадии, пока у пациента не появились жалобы и лечение наиболее эффективно. На данный момент павильоны "Здоровая Москва" посетили около 70 тыс. человек. Из пришедших 40% пациентов были выданы направления на дополнительные обследования в медицинские учреждения по разным профилям", - сказал Безымянный.

Он напомнил, что в этом году работа с пациентами выходит не только за рамки поликлиники, но и продолжается после того, как пациент вышел из павильона. Если в павильоне или в анализах крови были выявлены отклонения, с пациентом по телефону связывается врач Телемедицинского центра, объясняет дальнейшие шаги и записывает на дополнительные обследования.

При входе в павильон каждому предложат заполнить анкету с помощью сенсорного устройства. Вопросы будут об образе жизни, семейном и личном анамнезе. По результатам ответов могут выявить дополнительные риски и сразу направить на дополнительные исследования, за рамками базового контроля для подходящей возрастной группы. Анкета автоматически сохраняется в электронной медкарте пациента, распечатывать ее не нужно.

"После заполнения анкеты, в доврачебном кабинете проводят сразу несколько исследований: ЭКГ, измерение внутриглазного и артериального давления, вычисление ИМТ, пульсоксиметрия, экспресс-определение уровня холестерина и глюкозы. Все результаты автоматически сохраняются в цифровом виде и сразу же становятся доступны врачу общей практики в отдельном кабинете павильона. Врач даст свое заключение и персональные рекомендации в конце посещения павильона", - перечислил Безымянный.

Дополнительные исследования

По словам специалиста, помимо базового обследования для каждой возрастной группы подобраны дополнительные исследования соответственно риску. Всем женщинам до 40 лет проводится УЗИ молочных желез. Для проведения этого исследования каждый павильон был оборудован современным аппаратом УЗИ. Женщинам старше 40 выдают направление в медучреждение на маммографию, также в одном из кабинетов павильона женщины могут сдать мазок на для исключения новообразований шейки матки.

Для мужчин старше 40 лет проводится анализ крови на ПСА (маркер рака и аденомы простаты). Этот вид рака второй по распространенности среди мужчин, анализ может показать признаки рака простаты еще до появления симптомов.

"Кроме обследования, в каждом павильоне "Здоровой Москвы" по желанию можно вакцинироваться от COVID-19. Конечно, мы призываем пройти обследование каждого. Тем не менее, мы оставили возможность вакцинироваться в павильоне просто по паспорту гражданина РФ", - подчеркнул Безымянный.

Он добавил, что больших очередей нет ни в один павильон благодаря продуманной маршрутизации и заключениям по каждому исследованию в цифровом виде. Специальной подготовки в рамках профилактического обследования не требуется. Все анализы берут с 08:00 до 20:00 ежедневно.