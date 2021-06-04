В мобильном приложении "Моя Москва" появился благотворительный сервис

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Благотворительный сервис, с помощью которого москвичи могут поддержать социально ориентированные программы 42 столичных некоммерческих организаций, появился в мобильном приложении "Моя Москва", сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Городской благотворительный сервис появился в мобильном приложении "Моя Москва". С октября прошлого года он работает на столичном портале mos.ru. Здесь москвичи могут сделать адресное пожертвование на социально ориентированные программы 42 некоммерческих организаций, которые поддерживают тяжелобольных детей и взрослых, людей с особенностями здоровья, малоимущих и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также бездомных животных", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, более чем за полгода работы на портале mos.ru сервис доказал свою востребованность и полезность. Москвичи сделали с его помощью уже 17 тыс. переводов на благотворительность.

Благотворительный сервис доступен в версиях приложения "Моя Москва" для операционных систем iOS и Android. Он находится в разделе "Мои платежи". Там есть блок "Благотворительность с mos.ru" с кнопкой "Помочь". Все программы фондов делятся на категории. Узнать подробнее о каждой программе можно, нажав на ее карточку.

"Чтобы отправить пожертвование, нужно выбрать программу и указать сумму перевода. Сделать взнос можно с помощью Apple Pay или банковской карты. После проведения платежа на указанную при регистрации почту придет квитанция", - отмечается в релизе.