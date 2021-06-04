Расписание электричек МЦД-2, Курского и Рижского направлений МЖД изменится в июне

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Расписание пригородных поездов Курского, Рижского направлений и второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) изменится в июне в связи с подготовкой инфраструктуры к реверсивному движению по IV главному пути. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"В июне на станции Каланчевская железнодорожники проведут работы по подготовке инфраструктуры для запуска с 1 июля движения поездов МЦД-2 в реверсивном режиме. На период работ 7-11, 21-25 и 28-30 июня с 13:00 до 15:00 I и IV главные пути на участке Каланчевская - Курский вокзал будут закрыты для движения всех поездов", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в сутки с 5 на 6 июня, с 12 на 13 июня и с 19 на 20 июня (с 12:10 мск до 12:10 мск) железнодорожники уложат 1,2 км бесстыкового пути на станции Москва-Рижская. "Обращаем внимание пассажиров, что на время технологических "окон" изменятся расписание и маршруты пригородных поездов Курского, Рижского направлений и МЦД-2", - добавили в пресс-службе МЖД.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".