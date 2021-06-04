Новое здание Театрального института им. Щукина построили в Москве

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Пристройку к зданию Театрального института имени Бориса Щукина достроили в центре Москвы. В четырехэтажном здании разместятся кафедра сценического движения, репетиционный зал и склад для декораций, сообщила в пятницу пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзором выдано заключение о соответствии (ЗОС) объекта требованиям проектной документации. Пристройка соединена с основным зданием института пешеходной галереей, что удобно для студентов и преподавателей. Готовятся документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию. Объект возведен в Большом Николопесковском переулке, вл. 12А, стр. 11 в районе Арбат", - приводятся слова главы ведомства Игоря Войстратенко.

Он отметил, что к проверкам привлекались специалисты подведомственного Комитету Центра экспертиз, которые выполнили необходимые лабораторно-инструментальные исследования по качеству работ.