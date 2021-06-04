В Москве могут ввести дополнительные меры поддержки для привившихся от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Дополнительные меры поддержки для тех, кто вакцинировался от коронавирусной инфекции, могут ввести в Москве. Об этом сообщил журналистам в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Возможно, что мы будем вводить еще какие-то меры поддержки, например, там, лотерею с нашими федеральными коллегами", - сказал Собянин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Мэр добавил, что в Москве уже реализуется программа "Миллион призов", в рамках которой пожилым людям на столичных пунктах вакцинации выдаются сертификаты номиналом на 1 тыс. рублей для получения различных товаров и услуг.

Собянин также отметил, что количество москвичей, сделавших прививку от коронавируса, к концу года может превысить 2,5 млн.

"Думаю, еще миллион", - ответил Собянин в кулуарах Петербургского международного экономического форума на вопрос о статистике по вакцинации в Москве к концу года.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве вакцинировались от коронавируса 1,5 млн человек.

Петербургский международный экономический форум, организованный фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.