Синоптики прогнозируют летние дожди в Москве с 6 июня

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Летние дожди прогнозируются в Москве со второй половины воскресенья. Они будут частыми, идти несколько дней подряд, но кратковременными, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Уже с воскресенья, со второй половины дня, начнет сказываться влияние циклона с юга, поэтому появится облачность, будут местами кратковременные дожди. Такие летние дожди", - сообщил он.

По словам Вильфанда, дожди будут частыми и продолжатся несколько дней подряд, однако погода будет теплой. Дневная температура на следующей неделе будет достигать 26 градусов тепла.

По данным Гидрометцентра, в субботу, воскресенье днем в Москве прогнозируется 23-25 градусов тепла, в понедельник - 24-26 градусов тепла, во вторник, среду - 20-25 градусов тепла.