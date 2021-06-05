В Москве до конца года завершат ремонт 38 зданий школ искусств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Ремонтные работы в 38 зданиях московских музыкальных школ в рамках проекта "Искусство - детям" завершат до конца года. Реконструкция начата еще в 28 зданиях, сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

"По программе мэра Москвы ["Искусство - детям"] уже отремонтировано 120 школ, закуплены 30 тыс. единиц специальной мебели, 10 тыс. инструментов и так далее. Программа близится к завершению. В плане на этот год - 38 школ. Одновременно идут работы по объектам, где у нас не просто ремонты, а настоящие серьезные реконструкции, вплоть до замены перекрытий. Таких у нас 28 учебных заведений", - сказал Кибовский.

Он уточнил, что всего в Москве 140 школ искусств, у некоторых из них несколько адресов. В результате реализуемой программы все помещения, в которых работает столичное творческое образование, будут приведены в достойное состояние, получат качественное и современное оборудование и инструменты.

"В рамках беспримерной программы мэра Москвы "Искусство - детям" мы можем ремонтировать школы только в период каникул, либо предоставляя школе альтернативные помещения на учебный цикл", - отметил министр столичного правительства.

Он уточнил, что в школах искусств Москвы обучаются 95 тыс. детей, но суммарный охват людей, которые лично заинтересованы в этой программе, - около полумиллиона жителей Москвы. "За них (детей) переживают папы и мамы, дедушки и бабушки. И это не говоря о многих дополнительных смыслах, которые она мультиплицирует помимо своего прямого назначения. Когда мы говорим про экономику культуры, это не только прямые инвестиции и доходы. Это в том числе благоприятная и комфортная городская среда, возможности для творческой жизни и развития личности", - заключил Кибовский.

Проект "Искусство - детям" начался в 2018 году. В мае сообщалось, что в рамках данной программы будет закуплено еще около 5 тыс. единиц музыкальных инструментов и свыше 10 тыс. комплектов мебели.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.