Московский планетарий 10 июня проведет YouTube-трансляцию частных фаз затмения в России

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Пользователи интернета 10 июня смогут наблюдать видимые с территории России частные фазы солнечного затмения, не выходя из дома - Московский планетарий проведет YouTube-трансляцию. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе планетария.

"На YouTube-канале Московского планетария трансляция [видимых с территории России частных фаз] кольцеобразного солнечного затмения начнется в 13:00 и продлится в течение двух часов. Комментировать трансляцию будет лектор планетария, научный сотрудник МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Осокин. Он расскажет не только об уникальном природном явлении, но и о Солнце в целом, о процессах на поверхности, возрасте и его будущем", - сказали ТАСС в планетарии.

Кольцеобразная фаза затмения Солнца 10 июня в России будет видна с территорий Якутии и Чукотки. Ее максимум прогнозируется в 13:40 и составит 0,94 диаметра Солнца. Частные фазы затмения можно будет наблюдать из Москвы, где Луна закроет солнечный диск на 16%, а также ряда других российских регионов.

Московский планетарий 12 июня отметит 10-летие со дня завершения реконструкции, проходившей здесь с 1994 по 2011 год. Через восемь лет, в 2029 году, планетарий встретит столетний юбилей.