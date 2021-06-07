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Цифровая база таксистов начнет работать в Москве и Подмосковье с 1 августа

У каждого водителя будет уникальный цифровой ID, в котором будут собраны данные о наличии действующих прав, разрешения на перевозку пассажиров, штрафах и количестве отработанных часов

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Система аналитики работы такси с цифровыми профилями водителей заработает в Московском регионе 1 августа. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"С 1 августа заработает система аналитики работы такси. Это сделает ваши поездки более комфортными и безопасными. <...> У каждого водителя будет уникальный цифровой ID, в нем будут собраны данные о наличии действующих прав, разрешения на перевозку пассажиров, штрафах и количестве отработанных часов. Система поможет исключить переработки, а еще не позволит работать нарушителям, это сократит число ДТП в городе и в разы улучшит сервис", - значится в публикации.

Уточняется, что регистрация водителей в системе началась с апреля.

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