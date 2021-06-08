В Москве оборот предприятий торговли и услуг за январь-май вырос на 46%

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Специалисты в Москве отмечают рост оборота предприятий торговли и услуг. За пять месяцев 2021 года он составил более 46%, сообщила во вторник пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Оборот организаций торговли и услуг растет темпами, опережающими инфляционные. За пять месяцев 2021 года их выручка составила 5,57 трлн рублей и выросла на 46,1% к пяти месяцам 2020 года", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По его словам, несмотря на традиционное сезонное снижение оборотов в мае по сравнению с апрелем, в целом сохраняется восходящий тренд: по итогам пяти месяцев практически во всех секторах фиксируются двузначные приросты к аналогичному периоду кризисного 2020 года. Так, оборот сферы услуг за пять месяцев нынешнего года, составив 3,1 трлн рублей, вырос на 50,1% к январю-маю прошлого года. За это же время показатели оборота розничной торговли - 2,5 трлн рублей с января по май включительно - увеличились на 41,6%.

Руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов добавил, что выручка непродовольственной торговли, которая в разгар пандемии в значительной степени сместилась в онлайн, по сравнению с январем-маем прошлого года выросла на 48,8%.

"В то же время обороты продовольственной торговли, которая была затронута ограничительными мерами в меньшей степени, увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 10,2%", - уточнил он.