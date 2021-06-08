Более 30 тыс. человек будут следить за пожарной безопасностью в Москве

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Контроль за обеспечением пожарной безопасности на природных территориях усилен в Москве, была создана группировка из более 30 тыс. пожарных и спасателей. Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"В связи с наступлением пожароопасного сезона приняты дополнительные меры для предотвращения возможных природных пожаров. В столичном регионе создана специальная группировка пожарных и спасателей численностью более 30 тыс. человек и свыше 4,5 тыс. единиц техники", - сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что заранее были реализованы превентивные мероприятия для предотвращения возгораний. Во всех административных округах подготовлены сводные отряды поливомоечной техники, на территории ТиНАО обустроены противопожарные и минерализованные полосы на границах поселений, проведена опашка 1,5 тыс. км вдоль садоводческих товариществ и населенных пунктов.

По словам заммэра, ежедневно ведется мониторинг ситуации с воздуха силами вертолетов Московского авиацентра - с 1 мая они совершили более 170 разведок. Проведено обследование мест забора воды для авиационной техники, организовано противопожарное водоснабжение в маловодных районах, в том числе оборудованы подъезды к водоемам и обустроены пирсы, подготовлены вертолетные площадки.

"Благодаря принятым комплексным мерам удалось минимизировать число возгораний сухой травы, всего за май зафиксировано 16 таких фактов, что на 30% меньше предыдущего аналогичного показателя. Ежедневно проводятся плановые осмотры территорий для выявления фактов сжигания мусора и пала травы", - добавил Бирюков.

Он подчеркнул, что особое внимание уделяется проведению профилактической работы с населением, ведь самая частая причина природных пожаров - неосторожное обращение с огнем.