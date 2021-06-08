Полиция начала проверку после сообщения о минировании всех ж/д вокзалов в Москве

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции начали доследственную проверку после анонимного сообщения о минировании всех железнодорожных вокзалов в Москве. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне вечером по электронной почте поступило анонимное сообщение о том, что все железнодорожные вокзалы в Москве заминированы", - сказал собеседник агентства, добавив, что за разминирование злоумышленник потребовал деньги.

Правоохранители и кинологи обследовали все здания вокзалов, а также прилегающую территорию. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества обнаружены не были. На время проведения работ эвакуация не проводилась. Нарушений общественного порядка допущено не было. "По данному факту начата доследственная проверка", - добавил источник.

С ноября 2019 года в России наблюдается волна минирований различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах. Все эти письма в основном были отправлены из-за рубежа. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.

Ранее в пресс-центре МВД России ТАСС сообщали, что за четыре месяца текущего года вычислили по стране более 230 человек, оставивших ложные сообщения об угрозе взрыва. В ведомстве уточнили, что это на 2,1% меньше, чем в аналогичный период 2020 года.