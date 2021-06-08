Российская креативная неделя пройдет в Москве с 8 по 11 июля

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Российская креативная неделя, или Russian Creative Week (RCW), пройдет в Москве с 8 по 11 июля, событие соберет представителей бизнеса, творцов и лидеров мнений, представителей органов государственной власти для открытого диалога и совместной работы над новым креативным будущим страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе RCW во вторник.

В эти дни набережная Парка Горького будет выглядеть как единый арт-объект площадью около 15 тыс. кв. м. Организаторы решили посвятить мероприятие 60-летию первого полета человека в космос и подчеркнуть тему стремительного развития науки.

"Именно представители креативных индустрий сегодня формируют ценности, среду и образ России в целом, в которой мы хотели бы жить в будущем. Объединившись в эти четыре дня, каждый сможет внести вклад в поддержку своей отрасли, обозначить барьеры, а также повлиять на комплексное пространственное развитие", - отметила директор фест-форума Российская креативная неделя Марина Абрамова.

Основными блоками мероприятия станут: "2021 - Международный год креативной экономики в целях устойчивого развития", "2021 - Год науки и технологий в России", "Участие 14 лидеров креативных отраслей", "Интеллектуальная собственность", "Коллаборация индустрий, межиндустриальные проекты", "Международная и региональная повестка", "Профориентация ХХI века", а также "Экологичность" и "Инклюзия".

В рамках Деловой программы Российской креативной недели пройдет пленарное заседание с участием членов Наблюдательного совета под руководством первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко, руководства крупнейших российских компаний и представителей креативных индустрий, международных экспертов, а также форсайт-сессия с участием региональных делегаций и губернаторов. Специальной площадкой также станет шатер правительства Москвы Created in Moscow.

Фест-форум пройдет в рамках программы Международного года креативной экономики в целях устойчивого развития, объявленного ООН в начале 2021-го. Организаторами недели выступают ФГБУ "Роскультцентр", Российский книжный союз. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Москвы.