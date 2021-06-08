В Москве наградили победителей конкурса рисунка "Наследие моего района"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Порядка 40 москвичей стали победителями конкурса рисунка "Наследие моего района". Торжественная церемония награждения победителей прошла во вторник в музее современной истории России, сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

"Департамент культурного наследия города Москвы подвел итоги и наградил лауреатов Третьего городского конкурса детского рисунка "Наследие моего района". По условиям конкурса участники должны были изобразить любой объект, расположенный в районе, где они проживают. Например, дом, мост, церковь, памятник, беседку или другое строение", - говорится в сообщении.

По словам руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, в 2021 году на конкурс детского рисунка "Наследие моего района" поступило порядка 3 тыс. работ, это в два раза больше, чем в прошлом.

"Кстати, некоторые ребята принимают участие из года в год, каждый раз присылая нам новые работы. В этом году лауреатами стали около 200 школьников практически из всех районов Москвы. На церемонии награждения призы и дипломы получили порядка 40 участников - это ребята, которые заняли первые места во всех номинациях", - сказал Емельянов.

Он добавил, что победителей окружного и районного этапов наградят в префектурах и управах столицы. Помимо этого, работы призеров городского этапа будут представлены на выставке, которая откроется в июле на Никитском бульваре.

Все работы участников были оценены членами конкурсной комиссии. В нее вошли художники, архитекторы, представители департамента культурного наследия, педагоги, искусствоведы, скульпторы и другие профессионалы, которым небезразлично наследие. В том числе работы школьников оценили Алексей Емельянов, Зураб Церетели, Арина Шарапова, Алена Дергилева, Петр Баранов, Алексей Шалаев. Как и прежде, участников разделили на возрастные группы - от 7 до 11 и от 12 до 15 лет. Победителей определили в категориях "Профессионалы" и "Любители".