В пяти поликлиниках Москвы можно сделать прививку вакциной "Ковивак"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Жители Москвы смогут записаться онлайн на прививку от коронавируса вакциной "Ковивак" в пять поликлиник. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Какой вакциной можно сделать прививку: "Спутник V" в 100 центрах вакцинации в городских поликлиниках, в торговых центрах и других общественных местах, в павильонах "Здоровая Москва" в парках; "ЭпиВакКорона" в 100 центрах вакцинации в городских поликлиниках, в павильонах "Здоровая Москва" в парках; "Ковивак" в пяти центрах вакцинации на базе городских поликлиники, нужно записаться заранее", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вакцинацию "Ковиваком" можно сделать в этих медогранизациях: городская поликлиника №5, городская поликлиника №218, филиал № 1, городская поликлиника №209, филиал № 1, консультативно-диагностическая поликлиника № 121, филиал № 8, городская поликлиника № 175, филиал № 2.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве вакцинировались от коронавируса 1,5 млн человек. Мэр ожидает, что до конца года в столице сделают прививку минимум еще 1 млн человек. Вакцинация против коронавируса началась в Москве 5 декабря 2020 года.