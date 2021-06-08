Власти Москвы выплатят каждому соцработнику по 30 тыс. рублей

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Власти Москвы выплатят каждому соцработнику по 30 тысяч рублей по случаю профессионального праздника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"К сожалению, я не могу всех наградить и вручить награды. Каждый из вас достоин высоких наград. Мы за последние годы почти в три раза увеличили заработную плату социальных работников, но инфляция тоже не стоит на месте, поэтому в честь вашего профессионального праздника я объявляю, что правительство Москвы приняло решение о премировании каждого социального работника по 30 тыс. рублей", - сказал Собянин.

День социального работника в России отмечают ежегодно 8 июня. Этот профессиональный праздник был учрежден указом президента РФ от 27 октября 2000 года.