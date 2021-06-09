Более 4 тыс. карт "Тройка" с эксклюзивным дизайном оформили в Москве

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Москвичи оформили более 4 тыс. транспортных карт "Тройка" с эксклюзивным дизайном. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"2,6 тыс. из них приобретены в сувенирном магазине или приложении "Метро Москвы", остальные 1,4 тыс. карт оформлены по промокодам за покупку годового абонемента", - уточняется в сообщении.

На свой проездной пассажиры смогли нанести фотографию, фамилию, имя и отчество владельца, а также выбрать один из девяти предложенных вариантов дизайна. Стоимость эксклюзивной карты в приложении "Метро Москвы" или на сайте shop.mosmetro.ru - 200 рублей. Также ее можно получить в подарок при покупке билета "Единый" на 365 дней в кассах метро или приложении "Метро Москвы".

"В приложении можно приобрести и другие билеты, пополнить существующую "Тройку", перенести средства с одной карты на другую, построить маршрут, посмотреть загруженность вагонов в режиме онлайн, задать вопрос чат-боту Александре и прогуляться с аудиогидом по историческим местам Москвы. Приложением "Метро Москвы" пользуются уже 5 млн человек, а в личном кабинете зарегистрировались более 360 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении.

Карту "Тройка" ввели в апреле 2013 года. Сейчас она признана лучшей умной билетной системой в мире по версии Transport Ticketing Global. Пассажиры приобрели более 36 млн карт, а свыше 9% поездок в Москве совершается с помощью "Тройки".