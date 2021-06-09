Число подключенных к единой цифровой платформе больниц в Москве выросло почти до 40

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Еще пять медицинских учреждений Москвы подключили к системе ЕМИАС. Количество стационаров, подключенных к единой цифровой платформе здравоохранения, увеличилось до 39, об этом сообщила в среду заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В Москве продолжается развитие единой цифровой платформы здравоохранения. Мы внедрили ЕМИАС еще в пяти стационарах города - ГКБ имени В. М. Буянова, Вороновской больнице, ГКБ имени А. К. Ерамишанцева, Научно-практическом центре специализированной медицинской помощи детям имени В. Ф. Войно-Ясенецкого и Челюстно-лицевом госпитале для ветеранов войн", - сказала Ракова.

Она отметила, что общее число подключенных к ЕМИАС стационаров в столице увеличилось до 39, а еще в 15 идет работа по подключению к единой цифровой платформе.

"Теперь медикам еще пяти медучреждений открыт доступ к электронной медкарте пациента: они могут ознакомиться со всей историей болезни пациента и выстроить на ее основании более эффективную тактику лечения. <...> Сервисы ЕМИАС освобождают врачей от лишней бумажной волокиты: система позволяет вносить в медицинскую карту стационарного больного всю информацию о состоянии здоровья пациента в автоматизированном режиме с момента его поступления в стационар до выписки. Кроме того, выписные эпикризы пациента из стационаров будут автоматически доступны в ЕМИАС медикам городских поликлиник, таким образом мы обеспечиваем преемственность лечения в стационарных и амбулаторных медучреждениях. Что не менее важно - выписные эпикризы доступны и горожанам в их электронной медкарте, и при обращении в частные или федеральные учреждения все медицинские сведения будут под рукой", - добавила заммэра.

Выписной эпикриз из стационара всегда доступен в электронной медкарте пациента на портале mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

Подать заявку на предоставление доступа к своей электронной медицинской карте и карте ребенка можно на портале mos.ru. Для оформления пользователь должен быть старше 15 лет и иметь полис обязательного медицинского страхования.