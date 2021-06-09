В Москве построят ледовую арену Татьяны Навки

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Ледовую арену Татьяны Навки планируют построить на территории спортивного кластера в Мневниках. Об этом в среду сказал заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

"На территории Мневниковской поймы появится один из крупнейших спортивных кластеров Москвы, в общей сложности здесь запланировано строительство более 500 тыс. кв. м спортивных объектов различного назначения", - рассказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.

По его словам, в рамках спорткластера предполагается строительство двух крупных арен - стадиона для занятий регби площадью порядка 130 тыс. кв. м и многофункционального спортивного центра ЦСКА площадью около 220 тыс. кв. м.

"Кроме того, здесь появится большой серфинг-парк, центр водных видов спорта с глубоководным бассейном, центр керлинга, ледовая арена Татьяны Навки и професиональная академия хоккея Алексанра Овечкина с детской школой, бассейном, центрами физподготовки и реабилитации", - добавил Бочкарёв.

Также запланировано строительство легкоатлетического манежа, центра экстремальных видов спорта, скейтпарка, центра прыжков на батуте, спортивной школы и центра раннего физического развития.

"Появятся и зоны для занятий спортом на открытом воздухе: несколько гребных баз, площадка для волейбола, баскетбола и воркаута, открытые площадки для тенниса и пляжных видов спорта", - сказал Андрей Бочкарёв.