Пять путепроводов и мост через Яузу реконструируют для МЦД-2 и будущего МЦД-4

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Реконструкцию пяти путепроводов и моста через Яузу проведут в Москве для МЦД-2 и будущего МЦД-4 на участке от Курского вокзала до Нижегородской. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"На участке от Курского вокзала до станции Нижегородская, расположенном в центре Москвы на территории с плотной городской застройкой и развитой дорожной сетью, развернуты масштабные работы по развитию железнодорожной инфраструктуры для МЦД-2 и будущего МЦД-4 - реконструкция пяти путепроводов и моста через реку Яузу. <...> Завершить реконструкцию участка планируется к 2024 году", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что особенностью данного участка протяженностью 5,8 км является то, что два радиальных направления - Курское и Горьковское - проходят рядом, а затем пересекаются и расходятся в разные стороны. Это позволяет создать на первой после Курского вокзала станции Серп и Молот новый крупный пересадочный хаб, строительство которого уже началось. Он будет интегрирован с двумя станциями метрополитена - "Площадь Ильича" и "Римская". Здесь возведут четыре платформы и конкорс.

Для увеличения пропускной способности и обеспечения возможности движения поездов МЦД-4 с минимальными интервалами на участке Москва-Пассажирская-Курская - Нижегородская планируется строительство четвертого и реконструкция третьего главных путей Горьковского направления, на участке Москва-Пассажирская-Курская - Москва-Товарная-Курская строительство третьего и четвертого главных путей Курского направления. Увеличение количества путей на обоих направлениях потребовало проведения реконструкции пяти путепроводов (через улицы Нижнюю Сыромятническую, Волочаевскую и Рогожский поселок, шоссе Энтузиастов и пути Курского направления) и моста через Яузу.

"В ходе реконструкции на четырех путепроводах, по которым проходят оба радиальных направления, количество путей будет увеличено до восьми. Путепровод в месте пересечения Курского и Горьковского направлений будет полностью переустроен под движение поездов МЦД-4. Работы по строительству и реконструкции путепроводов проводятся поэтапно, на данном этапе ограничения движения поездов не планируется. Параллельно ведутся работы по укладке дополнительных главных путей", - отметил начальник МЖД Михаил Глазков, чьи слова приводит пресс-служба.