В МЧС предупредили о дожде с грозой и сильном ветре в Москве и области 9 июня

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном дожде с грозой и усилении ветра до 17 м/с до вечера среды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 13:30 до 23:00 9 июня в Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 17 м/с", - сказали в пресс-службе.

Аналогичное предупреждение также распространила пресс-службе подмосковного ГУ МЧС России.

В МЧС рекомендуют в связи с непогодой во время движения на машине снижать скорость, увеличивать дистанцию от впереди идущего транспорта, избегать резких обгонов, перестроений и опережений. Парковаться лучше вдали от деревьев. Пешеходам нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не стоит укрываться под деревьями.